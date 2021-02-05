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Национальный исторический музей сделал пост о Тадеуше Костюшко, назвав его героем Беларуси. Российское посольство не согласилось
Источник материала: Onliner
Национальный исторический музей в своем Instagram выложил
Национальный исторический музей поспешил с ответом: «Беларуси и Франции». И получил незамедлительную реакцию от посольства: «Назвать Костюшко белорусским „национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве».
Белорусы подключились к дискуссии с российским посольством в комментариях.
Напомним, Тадеуш Костюшко — лидер национально-освободительного движения, а после — восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, участник войны за независимость США. Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши, США, почетный гражданин Франции. Генералиссимус армии Речи Посполитой. Носил это звание на протяжении восстания 1794 года — вплоть до плена в битве у Мацеевиц.
А теперь — тест! Поможем посольству России.
Героем каких еще двух стран был Костюшко?
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Национальный исторический музей сделал пост о Тадеуше Костюшко, назвав его героем Беларуси. Российское посольство не согласилось
Национальный исторический музей в своем Instagram выложил пост, посвященный Тадеушу Кастюшко. В нем сотрудники музея отметили, что 275 лет назад родился «знаменитый...
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