Национальный исторический музей сделал пост о Тадеуше Костюшко, назвав его героем Беларуси. Российское посольство не согласилось

Источник материала: Onliner

Национальный исторический музей в своем Instagram выложил пост , посвященный Тадеушу Кастюшко. В нем сотрудники музея отметили, что 275 лет назад родился «знаменитый шляхтич, военный инженер, политический деятель, герой четырех стран и двух континентов». Некоторые комментаторы не знали, о каких именно странах идет речь. Среди них оказалось российское посольство. «...„герой четырёх стан“. Польши, США. Каких ещё двух?!» — спросили в посольстве (орфография сохранена).

Национальный исторический музей поспешил с ответом: «Беларуси и Франции». И получил незамедлительную реакцию от посольства: «Назвать Костюшко белорусским „национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве».





Белорусы подключились к дискуссии с российским посольством в комментариях.

Напомним, Тадеуш Костюшко — лидер национально-освободительного движения, а после — восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, участник войны за независимость США. Костюшко — национальный герой Беларуси, Польши, США, почетный гражданин Франции. Генералиссимус армии Речи Посполитой. Носил это звание на протяжении восстания 1794 года — вплоть до плена в битве у Мацеевиц.

А теперь — тест! Поможем посольству России.

Героем каких еще двух стран был Костюшко?

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