Число пользователей спутникового интернета Starlink достигло 10 000 человек

Источник материала: Onliner

SpaceX сообщила, что количество пользователей спутникового интернета Starlink перевалило за десять тысяч человек. Об этом сообщает ресурс CNBC.

Компания начала открытое бета-тестирование Starlink в октябре прошлого года. Доступ к интернету стоит $99 в месяц, также нужно отдать $499 за Starlink Kit — оборудование, которое нужно для соединения со спутниками. Скорость составляет примерно 100 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на отдачу.

SpaceX продолжает развертывать сеть Starlink, выводя спутники на орбиту. Сейчас в космосе находится уже более тысячи спутников, а всего на первом этапе планируется построить сеть из полутора тысяч Starlink.