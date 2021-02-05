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Число пользователей спутникового интернета Starlink достигло 10 000 человек
Источник материала: Onliner
SpaceX сообщила, что количество пользователей спутникового интернета Starlink перевалило за десять тысяч человек. Об этом
Компания начала открытое бета-тестирование Starlink в октябре прошлого года. Доступ к интернету стоит $99 в месяц, также нужно отдать $499 за Starlink Kit — оборудование, которое нужно для соединения со спутниками. Скорость составляет примерно 100 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на отдачу.
SpaceX продолжает развертывать сеть Starlink, выводя спутники на орбиту. Сейчас в космосе находится уже более тысячи спутников, а всего на первом этапе планируется построить сеть из полутора тысяч Starlink.
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