Местные жители сообщают, что под Туровом прорвало очистные сооружения (видео)

Источник материала: Onliner

Жители Житковичского района сообщают о чрезвычайном происшествии в районе города Турова. По словам местных жителей, возможно, прорвало очистные сооружения, поток двинулся в направлении деревни Рычев.

На видео, которое нам прислали, разворачиваются такие события.

По всей видимости, речь идет о так называемых полях фильтрации.





Вода направилась в сторону маленькой речки Ствига, которая впадает в Припять.

(будет дополнено)