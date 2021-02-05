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Местные жители сообщают, что под Туровом прорвало очистные сооружения (видео)
Источник материала: Onliner
Жители Житковичского района сообщают о чрезвычайном происшествии в районе города Турова. По словам местных жителей, возможно, прорвало очистные сооружения, поток двинулся в направлении деревни Рычев.
На видео, которое нам прислали, разворачиваются такие события.
По всей видимости, речь идет о так называемых полях фильтрации.
Вода направилась в сторону маленькой речки Ствига, которая впадает в Припять.
(будет дополнено)
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Жители Житковичского района сообщают о чрезвычайном происшествии в районе города Турова. По словам местных жителей, возможно, прорвало очистные сооружения, поток...
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