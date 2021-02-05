ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Местные жители сообщают, что под Туровом прорвало очистные сооружения (видео)

05.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жители Житковичского района сообщают о чрезвычайном происшествии в районе города Турова. По словам местных жителей, возможно, прорвало очистные сооружения, поток двинулся в направлении деревни Рычев.

На видео, которое нам прислали, разворачиваются такие события.

По всей видимости, речь идет о так называемых полях фильтрации.

Местные жители сообщают, что под Туровом прорвало очистные сооружения (видео)

Вода направилась в сторону маленькой речки Ствига, которая впадает в Припять.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Житковичского района сообщают о чрезвычайном происшествии в районе города Турова. По словам местных жителей, возможно, прорвало очистные сооружения, поток...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Из всех стран бывшего СССР Байден может больше всего повлиять на Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by