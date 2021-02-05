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Diablo 4 не выйдет в этом году

05.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Экшен/ролевая игра Diablo 4 и сетевой шутер Overwatch 2 появятся в продаже не ранее следующего года. Это следует из опубликованного издателем Activision Blizzard пресс-релиза.

Компания отметила, что добилась существенного прогресса в разработке, однако игры появятся еще не скоро. Overwatch 2 и Diablo 4 анонсировали в 2019 году на мероприятии BlizzCon. Тогда Overwatch 2 планировалось выпустить на компьютерах, а также PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch — неизвестно, выйдет ли сейчас игра на уже старых приставках.

Помимо этих игр, Blizzard работает над мобильной Diablo Immortal. Также, по слухам, сейчас компания планирует выпустить ремастер Diablo 2.

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Экшен/ролевая игра Diablo 4 и сетевой шутер Overwatch 2 появятся в продаже не ранее следующего года. Это следует из опубликованного издателем Activision Blizzard пресс-релиза.Читать...
 
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