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Карьеры под угрозой

«Очень важно, чтобы люди понимали, что в данный момент все, что нам известно о вакцинах, это то, что они очень эффективно снизят ваш риск серьезно заболеть, - сказала Маргарет Харрис, представитель ВОЗ в Женеве. - У нас пока нет свидетельств относительно того, предотвращают ли они передачу инфекции или нет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отложите чемоданы. Вакцины пока не вернут поездки за рубеж Власти в целом с тревогой относятся к запуску международных пассажиров.

Ситуация складывается иначе.Во-первых, неясно, предотвратит ли вакцина угрозу переноса инфекции путешественниками, даже если они сами будут менее склонны заболеть. Не доказана и эффективность прививок против более заразных вариантов вируса, появление которых скорее подталкивает власти различных стран, от Австралии до Великобритании, к закрытию границ. Амбициозные предложения перевозчиков о введении цифровых медицинских паспортов вместо обязательных карантинов, которые подрывают спрос на поездки, также сопряжены с вызовами и пока не получили одобрения Всемирной организации здравоохранения.На этом фоне ожидания сколько-нибудь существенного восстановления глобального туризма сдвигаются на 2022 год. Этот срок может оказаться слишком далеким для многих авиакомпаний, у которых остались запасы денежных средств только на несколько месяцев. Задержка грозит погубить карьеру сотен тысяч пилотов, других членов экипажа и работников аэропортов, которые уже почти год остаются без работы. Вместо возвращения к повсеместному международному сообщению - одному из экономических чудес авиационной эры - неизбежной кажется продолжительная изоляция.Безусловно, возможно, что поездки возобновятся сами по себе - без необходимости вводить паспорта вакцинации. Если благодаря прививкам заболеваемость и смертность начнут снижаться, правительства могут обрести достаточную уверенность для того, чтобы свернуть карантинные требования и другие ограничения на границах и в большей степени полагаться на тестирование пассажиров на Covid-19 до вылета. Однако пока власти в целом с тревогой относятся к запуску международных пассажиров, и правила меняются при любом намеке на риски.