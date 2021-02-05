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Отложите чемоданы. Вакцины пока не вернут поездки за рубеж

05.02.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Отложите чемоданы. Вакцины пока не вернут поездки за рубеж
Иллюстративное фото
Когда в конце прошлого года началось развертывание вакцин, чувствовалось ощутимое воодушевление. Люди начали просматривать туристические сайты, а у авиакомпаний усилилась надежда на возобновление полетов. Ryanair Holdings Plc даже запустила рекламную кампанию «Привейся и в путь» с изображениями отдыхающих людей в возрасте 20 с чем-то лет.

Ситуация складывается иначе.

Во-первых, неясно, предотвратит ли вакцина угрозу переноса инфекции путешественниками, даже если они сами будут менее склонны заболеть. Не доказана и эффективность прививок против более заразных вариантов вируса, появление которых скорее подталкивает власти различных стран, от Австралии до Великобритании, к закрытию границ. Амбициозные предложения перевозчиков о введении цифровых медицинских паспортов вместо обязательных карантинов, которые подрывают спрос на поездки, также сопряжены с вызовами и пока не получили одобрения Всемирной организации здравоохранения.

Карьеры под угрозой


На этом фоне ожидания сколько-нибудь существенного восстановления глобального туризма сдвигаются на 2022 год. Этот срок может оказаться слишком далеким для многих авиакомпаний, у которых остались запасы денежных средств только на несколько месяцев. Задержка грозит погубить карьеру сотен тысяч пилотов, других членов экипажа и работников аэропортов, которые уже почти год остаются без работы. Вместо возвращения к повсеместному международному сообщению - одному из экономических чудес авиационной эры - неизбежной кажется продолжительная изоляция.

«Очень важно, чтобы люди понимали, что в данный момент все, что нам известно о вакцинах, это то, что они очень эффективно снизят ваш риск серьезно заболеть, - сказала Маргарет Харрис, представитель ВОЗ в Женеве. - У нас пока нет свидетельств относительно того, предотвращают ли они передачу инфекции или нет».


Безусловно, возможно, что поездки возобновятся сами по себе - без необходимости вводить паспорта вакцинации. Если благодаря прививкам заболеваемость и смертность начнут снижаться, правительства могут обрести достаточную уверенность для того, чтобы свернуть карантинные требования и другие ограничения на границах и в большей степени полагаться на тестирование пассажиров на Covid-19 до вылета. Однако пока власти в целом с тревогой относятся к запуску международных пассажиров, и правила меняются при любом намеке на риски.
 
 
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Власти в целом с тревогой относятся к запуску международных пассажиров.
 
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