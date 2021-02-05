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Путин потребовал от губернаторов, чтобы россияне рожали и любили власть

05.02.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин потребовал от губернаторов, чтобы россияне рожали и любили власть
Фото: kremlin.ru
Президент России утвердил перечень требований к губернаторам и руководству регионов, по которым будет оцениваться их эффективность в ближайшие 10 лет.

Согласно указу Владимира Путина, который в четверг был размещен на сайте Кремля, первым критерием эффективности выбран «уровень доверия к власти», который пошатнулся после пенсионной реформы 2018 года и с тех пор продолжает падать вместе с доходами граждан.

Речь идет о доверии не только к региональным властям, но также к президенту, следует из указа Путина. Его рейтинг, согласно ФОМ, в январе пробил 10-летний минимум, опустившись до 53%.

Особенно низко президент пал в глазах молодежи: среди людей в возрасте 18-24 года, по опросу «Левады» (признан в РФ иноагентом), антирейтинг Путина утроился за последние два года и достиг 46%.

Второй критерий для губернаторов - численность населения, которое сокращается по экспоненте, несмотря на нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей.

По итогам 2020 года постоянное население России уменьшилось на 510,5 тысячи, а естественная убыль достигла 574,8 тысячи человек и стала рекордной с 2006 года.

За январь-ноябрь, по данным Росстата, смертность выросла на 229,7 тысячи человек, до 1,881 млн, а рождаемость снизилась на 59,4 тысячи человек, до 1,306 млн.

Относительный уровень рождаемости - 9,7 детей на тысячу человек населения - стал минимальным с 2002 года.

Третий критерий Путина - также демографический. Это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, то есть фактически борьба с детской смертностью.

Четвертый - уровень бедности. Кроме того, губернаторов будут оценивать по уровню образования в регионе, по количеству молодых талантов; по тому, сколько граждан занимаются физкультурой и спортом, сколько - посещают культурные мероприятия, сколько - занимаются волонтерской деятельностью.

В числе критериев также - объемы жилищного строительства и число семей, улучшающих жилищные условия, а также качество дорог, городской среды и экология.

 Уровень жизни населения в перечне приоритетов Путина занял одно из последних мест: рост зарплат и рост доходов президент поместил на 16-ю и 17-ю строчки из 20 возможным. Следом, на 18-м месте оказался объем инвестиций, еще ниже - малый бизнес (численность субъектов МСП и самозанятых). На последнем месте - цифровизация госуправления и бюджетных организаций.

По уровню доверия власти губернаторов будут оценивать ежегодно 1 марта, по остальным критериям - до 1 июня.
 
 
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