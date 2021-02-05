ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК хочет, чтобы штрафы, которые оплачивали демонстранты с помощью фондов, были оплачены по-новому

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Такую идею озвучил начальник Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

СК хочет, чтобы штрафы, которые оплачивали демонстранты с помощью фондов, были оплачены по-новому

Как сообщает правительственное агентство БЕЛТА, СК продолжает расследование уголовного дела, «возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году».

Паско заявил, что «в ходе расследования установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий, в том числе путем оплаты сторонними организациями и физическими лицами штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с их участием в несанкционированных массовых мероприятиях».

– В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется.

По словам представителя СК, следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкции прокурора наложен арест, а перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую идею озвучил начальник Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.
 
Новости дня
Новости разные
 
К чему бы это? В школах Бреста ищут украинцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by