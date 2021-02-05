СК хочет, чтобы штрафы, которые оплачивали демонстранты с помощью фондов, были оплачены по-новому

Источник материала: Салiдарнасць

Такую идею озвучил начальник Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.





Как сообщает правительственное агентство БЕЛТА , СК продолжает расследование уголовного дела, «возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году».

Паско заявил, что «в ходе расследования установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий, в том числе путем оплаты сторонними организациями и физическими лицами штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с их участием в несанкционированных массовых мероприятиях».

– В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется.

По словам представителя СК, следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкции прокурора наложен арест, а перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей.