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Oops! Работников агрокомбината "Дзержинский" пугают, что Лукашенко закроет предприятие
Источник материала: Партизан
На агрокомбинате «Дзержинский» работников, как и в целом по стране, принуждали оставлять подписи под письмом провластных профсоюзов против санкций ЕС.
В этом не было бы ничего необычного, если бы не мотивация, которой угрожали людям.
Как сообщает блогер
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На агрокомбинате «Дзержинский» работников, как и в целом по стране, принуждали оставлять подписи под письмом провластных профсоюзов против санкций ЕС.
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