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К чему бы это? В школах Бреста ищут украинцев

05.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрации школ Бреста стали интересоваться, есть ли среди учащихся или их родителей граждане Украины.



3 февраля, родители стали сообщать, что в классные чаты учителя присылали странные сообщения. О своём украинском гражданстве или национальности "украинец" написать надо было в личные сообщения учителю. 

Якобы поручение собрать такие данные дал начальник отдела по образованию Брестского горисполкома А.М. Носков.

Почему и зачем собирают такие данные о детях и родителях, вопрос пока открытый.
 
Теги: Брест
 
 
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Администрации школ Бреста стали интересоваться, есть ли среди учащихся или их родителей граждане Украины.
 
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