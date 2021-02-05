К чему бы это? В школах Бреста ищут украинцев









3 февраля, родители стали сообщать, что в классные чаты учителя присылали странные сообщения. О своём украинском гражданстве или национальности "украинец" написать надо было в личные сообщения учителю.





Якобы поручение собрать такие данные дал начальник отдела по образованию Брестского горисполкома А.М. Носков.





Почему и зачем собирают такие данные о детях и родителях, вопрос пока открытый.







