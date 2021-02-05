"ГРИНрозница" о силовиках в офисе: плановая проверка

TUT.BY : так выглядела... плановая проверка. Сегодня источник в компании рассказал: так выглядела... плановая проверка.





— У нас идет плановая проверка, — пояснили в «Гринрознице». — Просто в офис пришло сразу много проверяющих, они попросили поставить их в приоритет. На сегодня компания работает в полном объеме, все сотрудники на рабочих местах, счета не блокированы.





Собеседник не пояснил, из какой именно структуры приходили в офис. Однако на сайте Комитета госконтроля есть план выборочных проверок на первое полугодие 2021 года (по состоянию на 4 февраля). Там указано, что в феврале ООО «Гринрозница» проверит Комитет госконтроля.



