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В Гродно маршрутка врезалась в стоящий МАЗ - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 4 февраля в Гродно,
Установлено, что 27-летний водитель маршрутки ехал по улице Курчатова в направлении улицы Горького, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз МАЗ.
В результате ДТП один из пассажиров получил перелом руки. Еще одна пассажирка для дополнительного обследования была доставлена в больницу.
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Авария произошла вечером 4 февраля на улице Курчатова.
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