В Гродно маршрутка врезалась в стоящий МАЗ - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 4 февраля в Гродно, сообщили в ГАИ.





Установлено, что 27-летний водитель маршрутки ехал по улице Курчатова в направлении улицы Горького, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз МАЗ.

В результате ДТП один из пассажиров получил перелом руки. Еще одна пассажирка для дополнительного обследования была доставлена в больницу.