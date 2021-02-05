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В Гродно маршрутка врезалась в стоящий МАЗ - пострадали два человека

05.02.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла вечером 4 февраля в Гродно, сообщили в ГАИ.


Установлено, что 27-летний водитель маршрутки ехал по улице Курчатова в направлении улицы Горького, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз МАЗ.

В результате ДТП один из пассажиров получил перелом руки. Еще одна пассажирка для дополнительного обследования была доставлена в больницу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла вечером 4 февраля на улице Курчатова.
 
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