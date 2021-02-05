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Слияние разных по температуре рек попало в объектив камеры – видео
05.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Словно двое несчастных влюбленных реки Белая и Жолобная никогда не соединятся в месте своего слияния в поселке Гузерипль Республики Адыгея. Их воды не смешиваются из-за разницы температур, скорости и плотности воды.
На кадрах, можно наблюдать этот феномен природы. Он уникален и тем, что реки сильно отличаются по цвету и контрастируют друг с другом.
Жолобная состоит в основном из талого снега или дождевой воды, проходя через глиняные участки она принимает мутный оттенок. Белая же река имеет более чистую родниковую воду.
Смотрите на видео, необычное природное явление.
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Кадры, снятые с дронов, запечатлели разительный контраст между двумя очень разными водоемами. Реки Белая и Жолобная соединились на юго-западе Республики Адыгея....
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