Слияние разных по температуре рек попало в объектив камеры – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Словно двое несчастных влюбленных реки Белая и Жолобная никогда не соединятся в месте своего слияния в поселке Гузерипль Республики Адыгея. Их воды не смешиваются из-за разницы температур, скорости и плотности воды.

На кадрах, можно наблюдать этот феномен природы. Он уникален и тем, что реки сильно отличаются по цвету и контрастируют друг с другом.

Жолобная состоит в основном из талого снега или дождевой воды, проходя через глиняные участки она принимает мутный оттенок. Белая же река имеет более чистую родниковую воду.

Смотрите на видео, необычное природное явление.