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Азаренко успешно начала выступление на турнире в австралийском Мельбурне

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Азаренко успешно начала выступление на турнире в австралийском Мельбурне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно начала выступление на турнире в австралийском Мельбурне.

Экс-первая ракетка мира одолела в трехсетовом поединке 1/8-й финала Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:4, 1:6, 11:9. В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с эстонкой Анетт Контавейт. Матч пройдёт ближайшей ночью. После завершения этих соревнований теннисисты начнут выступление на первом в году турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии. Кроме Виктории Азаренко, на «Аустралиэн Оупэн» сыграют Арина Соболенко, Александра Саснович, Егор Герасимов и Илья Ивашко.

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно начала выступление на турнире в австралийском Мельбурне. Экс-первая ракетка мира одолела в трехсетовом...
 
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