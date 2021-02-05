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Россиянка похоронила 11 мужей

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянка похоронила 11 мужей

Жительница Армовира (Краснодарский край, Россия) вступала в браки с пенсионерами, продавала их недвижимость и присваивала вырученные деньги себе. Мужья россиянки вскоре после этого умирали. О подробностях информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

53-летняя женщина при помощи своих дочерей находила одиноких пожилых мужчин. Чаще всего женщина становилась женой очередной «жертвы», а ее дочери, входя в доверие, уговаривали новоиспеченного отчима оформить на них доверенности на продажу, дарственные или завещания.

Сообща с мошенницами работала 57-летняя риэлтор из Новокубанска.

Следователи установили причастность фигурантов к 12 преступлениям, совершенным с 2013 по 2019 годы. 11 потерпевших умерли. Общий ущерб оценили в 21,7 млн российских рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

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Жительница Армовира (Краснодарский край, Россия) вступала в браки с пенсионерами, продавала их недвижимость и присваивала вырученные деньги себе. Мужья россиянки...
 
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