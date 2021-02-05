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Названы претенденты на премию «Золотой глобус»

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы претенденты на премию «Золотой глобус»

Разминка перед «Оскаром». Объявлен шорт-лист премии «Золотой глобус». Впервые рекордное число номинаций у Netflix – 42. 

Впереди всех чёрно-белая драма «Манк» – представлена сразу в шести категориях. Основной соперник – «Суд над чикагской семёркой». Однако, по мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу у «Земли кочевников». Фильм в жанре роуд-муви уже получил главный приз Венецианского кинофестиваля. И тут Голливуд против Netflix. Лидером среди сериалов стала «Корона». А суперхитовый «Ход королевы» претендует на статус лучшего телефильма. Лауреатов «Золотого глобуса» узнаем первого марта.

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Разминка перед «Оскаром». Объявлен шорт-лист премии «Золотой глобус». Впервые рекордное число номинаций у Netflix – 42.  Впереди всех чёрно-белая драма «Манк» –...
 
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