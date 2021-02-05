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В Приморье тигр «помог» охотнадзору поймать браконьеров

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Приморье тигр «помог» охотнадзору поймать браконьеров

В Приморском крае тигр задрал в селе бездомную собаку и тем самым косвенно помог выявить браконьеров. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

4 февраля возле села Верхний Перевал начала работу группа сотрудников охотнадзора. Специалисты отслеживали перемещение тигра, который задрал бездомного пса на территории населенного пункта.

Инспекторы в ходе патрулирования обнаружили в лесу машину, в салоне которой были чехлы от огнестрельного оружия. Сезон охоты в регионе закончился 10 января, поэтому сотрудники охотнадзора пошли по следам от автомобиля. Вскоре были обнаружены двое местных жителей, разделывавших тушу изюбря. При мужчинах было огнестрельное оружие без документов.

Подозреваемых задержали.

Тигр, за которым следили инспекторы, «ведет себя хорошо» и держится на расстоянии порядка 10 км от населенных пунктов. Уточняется, что хищник «собаками больше не интересуется».

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В Приморском крае тигр задрал в селе бездомную собаку и тем самым косвенно помог выявить браконьеров. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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