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В Турции студенты протестуют против назначения нового ректора Босфорского университета

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции студенты протестуют против назначения нового ректора Босфорского университета

В Стамбуле применили слезоточивый газ против взбунтовавшихся студентов. Они протестуют против назначения нового ректора Босфорского университета.

Ректора назначил сам президент Турции. Не секрет, что это его близкий соратник. После этого улицы быстро заполнила агрессивно настроенная молодёжь. Полицейским пришлось применить спецсредства для разгона. Задержаны 159 участников.

Власти Турции дали понять, что не позволят студенческому протесту превратиться в антиправительственное движение. Эрдоган приравнял бунтовщиков к террористам и попутно резко высказался против сексуальных меньшинств, обозначив их несовместимость с турецкими ценностями. Это, собственно, ещё один камень преткновения.

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В Стамбуле применили слезоточивый газ против взбунтовавшихся студентов. Они протестуют против назначения нового ректора Босфорского университета. Ректора...
 
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