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Байден выступил с первой речью о приоритетах внешней политики США

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден выступил с первой речью о приоритетах внешней политики США

Джо Байден выступил с первой речью о приоритетах внешней политики США. Американский президент сделал несколько громких заявлений, и его риторику многие аналитики называют наступательной.

«Америка возвращается», сказал Байден. По его словам, страна сталкивается с растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Глава Белого дома пообещал жёстко противостоять Москве в отличие от своего предшественника. Действия России он назвал «враждебными» и призвал немедленно освободить Алексея Навального. Во время недавних событий в России Соединённые Штаты не раз выступали с осуждающими заявлениями и явно поддерживали оппозицию. Что в Москве назвали открытым вмешательством во внутренние дела. Также Байден заявил, что США пересмотрят дислокацию войск за рубежом – в интересах национальной безопасности приостановлен вывод сил из Германии (а значит, 12 тысяч американских военных останутся на территории ФРГ).

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Джо Байден выступил с первой речью о приоритетах внешней политики США. Американский президент сделал несколько громких заявлений, и его риторику многие...
 
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