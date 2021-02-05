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В Беларуси усиливается похолодание

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси усиливается похолодание

Волна холода в преддверии выходных накрывает Беларусь. Морозы усиливаются. Похолодание сопровождают сильный ветер и обильные снегопады.

Сугробы растут. Коммунальные службы едва справляются, хоть и работают в усиленном режиме. Если в центре Минска ситуация приемлемая – расчищают дороги и тротуары – то в спальных районах всё намного сложнее. Между тем снегопад пока не принёс массовых отключений электроэнергии. За сутки перебои были более чем в 130 населённых пунктах – как правило, это небольшие деревни до 50 жителей и хутора. К утру подача электричества восстановлена, сообщили в «Белэнерго». Непростая ситуация на дорогах – снежные заносы, гололедица и к тому же метель. Водителей призывают пересесть на общественный транспорт. После утреннего часа пик в Минске сейчас серьёзных заторов нет.

 

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Теги: Минск
 
 
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Волна холода в преддверии выходных накрывает Беларусь. Морозы усиливаются. Похолодание сопровождают сильный ветер и обильные снегопады. Сугробы растут....
 
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