Редкое природное явление обнаружили на реке под Брестом

Источник материала: ОНТ

Брестом" class="one-news__figure-img">

На реке под Брестом обнаружили уникальное природное явление – огромный ледяной круг. Он идеально ровный и вращается.

Такое в природе бывает довольно редко. На реке Лесная в этом месте русло проходит под мостом, потом резко расширяется, и образует небольшой водоворот. Крупные льдины попадают в него, масса льда наращивается – и получается круг около 25-27 метров в диаметре. Видео разлетелось по соцсетям и под Каменец приезжают люди, чтобы увидеть это своими глазами и сфотографировать.

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