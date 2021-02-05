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Редкое природное явление обнаружили на реке под Брестом
Источник материала: ОНТБрестом" class="one-news__figure-img">
На реке под Брестом обнаружили уникальное природное явление – огромный ледяной круг. Он идеально ровный и вращается.
Такое в природе бывает довольно редко. На реке Лесная в этом месте русло проходит под мостом, потом резко расширяется, и образует небольшой водоворот. Крупные льдины попадают в него, масса льда наращивается – и получается круг около 25-27 метров в диаметре. Видео разлетелось по соцсетям и под Каменец приезжают люди, чтобы увидеть это своими глазами и сфотографировать.
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На реке под Брестом обнаружили уникальное природное явление – огромный ледяной круг. Он идеально ровный и вращается. Такое в природе бывает довольно редко. На реке...
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