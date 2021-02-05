Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии

Источник материала: ОНТ

Шанс заявить о себе для тех, кто действительно озабочен будущем страны. Президент сегодня вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.

Во Дворец Независимости пригласили лучших научных работников – теоретиков и тех, кто постигает науку на практике. Они представляют весь спектр научных интересов: медицина, сельское хозяйство, история, правоведение, педагогика – и это не всё. Александр Лукашенко поздравил каждого со значимым этапом в карьере, открывающим новые возможности. И подчеркнул: сегодня стране как никогда нужны прорывные и инновационные технологии.

Среди направлений, на которые государство делает ставку, инновационное здравоохранение, биотехнологии, электротранспорт и умные города. Для реализации амбициозных планов нужны и кадры под стать. Всего в прошлом году учёные степени получили почти 350 соискателей.

Фото: БЕЛТА

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