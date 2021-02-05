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Полицейский погиб в ходе перестрелки в штате Нью-Мексико
Источник материала: ОНТ
В Нью-Мексико (США) возле города Лас-Крусес произошла перестрелка. В ходе инцидента погиб офицер полиции. Об этом
Еще один страж порядка был доставлен в больницу с ранением. Его жизни ничто не угрожает.
По сведениям источника, скрывавшийся от погони злоумышленник открыл огонь по полицейским и был убит во время перестрелки. Личность преступника устанавливается.
По распоряжению губернатора Нью-Мексико в память об убитом офицере будут вывешены флаги.
Фото: Depositphotos
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В Нью-Мексико (США) возле города Лас-Крусес произошла перестрелка. В ходе инцидента погиб офицер полиции. Об этом информирует телеканал KOB4. Еще один страж порядка...
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