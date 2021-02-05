Источник материала: ОНТ

Представители власти продолжают встречи с людьми. Они уже зарекомендовали себя как действенный инструмент помощи самым разным слоям населения.

Спикер Палаты представителей сегодня в Витебской области. С 11 утра Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме. А представители Минского облисполкома выслушают всех желающих в Жодино. На диалоговой площадке обсудят вопросы социальной поддержки пожилых людей. Задать вопросы можно во Дворце культуры БелАЗ с половины 12.

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