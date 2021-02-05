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Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме
Источник материала: ОНТ
Представители власти продолжают встречи с людьми. Они уже зарекомендовали себя как действенный инструмент помощи самым разным слоям населения.
Спикер Палаты представителей сегодня в Витебской области. С 11 утра Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме. А представители Минского облисполкома выслушают всех желающих в Жодино. На диалоговой площадке обсудят вопросы социальной поддержки пожилых людей. Задать вопросы можно во Дворце культуры БелАЗ с половины 12.
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Представители власти продолжают встречи с людьми. Они уже зарекомендовали себя как действенный инструмент помощи самым разным слоям населения. Спикер Палаты...
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