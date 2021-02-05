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Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме

Представители власти продолжают встречи с людьми. Они уже зарекомендовали себя как действенный инструмент помощи самым разным слоям населения. 

Спикер Палаты представителей сегодня в Витебской области. С 11 утра Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме. А представители Минского облисполкома выслушают всех желающих в Жодино. На диалоговой площадке обсудят вопросы социальной поддержки пожилых людей. Задать вопросы можно во Дворце культуры БелАЗ с половины 12.

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Представители власти продолжают встречи с людьми. Они уже зарекомендовали себя как действенный инструмент помощи самым разным слоям населения.  Спикер Палаты...
 
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