Небольшой отель разрушен в результате взрыва в Греции

Источник материала: ОНТ

Возле города Кастория (Греция) сильным взрывом был разрушен небольшой трехэтажный отель. Об этом информирует ABC News.

Взрыв прогремел в ночь на 4 февраля. Объект с 80 помещениями был разрушен. Обломки разлетелись в радиусе практически 100 метров. Звук взрыва был слышен в Кастории.

В результате происшествия никто не пострадал, так как отель был закрыт и не принимал постояльцев.

Уточняется причина взрыва. По предварительной версии, в здании могла произойти утечка газа.

Фото: ABC News

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