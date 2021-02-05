ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Небольшой отель разрушен в результате взрыва в Греции

05.02.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Небольшой отель разрушен в результате взрыва в Греции

Возле города Кастория (Греция) сильным взрывом был разрушен небольшой трехэтажный отель. Об этом информирует ABC News.

Взрыв прогремел в ночь на 4 февраля. Объект с 80 помещениями был разрушен. Обломки разлетелись в радиусе практически 100 метров. Звук взрыва был слышен в Кастории.

В результате происшествия никто не пострадал, так как отель был закрыт и не принимал постояльцев.

Уточняется причина взрыва. По предварительной версии, в здании могла произойти утечка газа.

Фото: ABC News

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле города Кастория (Греция) сильным взрывом был разрушен небольшой трехэтажный отель. Об этом информирует ABC News. Взрыв прогремел в ночь на 4 февраля. Объект с 80...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейская амбасада ў Менску зьвінаваціла беларускіх музэйнікаў у «невуцтве» за допіс пра Касьцюшку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by