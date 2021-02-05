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Небольшой отель разрушен в результате взрыва в Греции
Источник материала: ОНТ
Возле города Кастория (Греция) сильным взрывом был разрушен небольшой трехэтажный отель. Об этом
Взрыв прогремел в ночь на 4 февраля. Объект с 80 помещениями был разрушен. Обломки разлетелись в радиусе практически 100 метров. Звук взрыва был слышен в Кастории.
В результате происшествия никто не пострадал, так как отель был закрыт и не принимал постояльцев.
Уточняется причина взрыва. По предварительной версии, в здании могла произойти утечка газа.
Фото: ABC News
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Возле города Кастория (Греция) сильным взрывом был разрушен небольшой трехэтажный отель. Об этом информирует ABC News. Взрыв прогремел в ночь на 4 февраля. Объект с 80...
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