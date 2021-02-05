В Министерстве ЖКХ подвели итоги 2020 года

Источник материала: ОНТ

Итоги работы за год подвели в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечить доступ к качественной воде – один из приоритетов в работе системы. Так, уже более 200 тысяч человек в сельской местности получают чистую воду. В планах на пятилетку – построить около 800 пунктов обезжелезивания. Ведётся и проектная работа по возведению 16 крупных региональных объектов по переработке отходов. Волнует жителей страны и ремонт жилфонда. В этом отношений прошлый год был рекордным: отремонтированы более 3-х миллионов квадратных метров жилья, а доступ к новым лифтам получили около миллиона белорусов.

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