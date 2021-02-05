Источник материала: Хартия'97

Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима 2 5.02.2021, 12:35

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Павел Спирин

Фото: БелаПАН

В обвинении фигурировало видео о преступлениях лукашистов над мирными демонстрантами 9 августа.

Минский городской суд осудил блогера Павла Спирина на четыре с половиной года колонии общего режима, передает «Белсат» .

Блогера «обвиняли в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Поводом для уголовного дела стал фильм Спирина «Грань», где рассказывается о торговле наркотиками в Беларуси. Лента была признана в Беларуси экстремистской. Автор пытался через суд оспорить это решение, но безрезультатно.

Также в обвинении фигурировал видеоролик Спирина «Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм». В нем рассказывалось о событиях 9 августа и насилии силовиков над мирными демонстрантами

На президентских выборах 2020 года Спирин подавал заявку, но не смог зарегистрировать свою инициативную группу.

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