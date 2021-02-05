|
Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима
Источник материала: Хартия'97
Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима
В обвинении фигурировало видео о преступлениях лукашистов над мирными демонстрантами 9 августа.
Минский городской суд осудил блогера Павла Спирина на четыре с половиной года колонии общего режима, передает
Блогера «обвиняли в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».
Поводом для уголовного дела стал фильм Спирина «Грань», где рассказывается о торговле наркотиками в Беларуси. Лента была признана в Беларуси экстремистской. Автор пытался через суд оспорить это решение, но безрезультатно.
Также в обвинении фигурировал видеоролик Спирина «Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм». В нем рассказывалось о событиях 9 августа и насилии силовиков над мирными демонстрантами
На президентских выборах 2020 года Спирин подавал заявку, но не смог зарегистрировать свою инициативную группу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обвинении фигурировало видео о преступлениях лукашистов над мирными демонстрантами 9 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)