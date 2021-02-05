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Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима

05.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима

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  • 5.02.2021, 12:35
  • 1,199
Блогера Павла Спирина осудили на 4,5 года колонии общего режима
Павел Спирин
Фото: БелаПАН

В обвинении фигурировало видео о преступлениях лукашистов над мирными демонстрантами 9 августа.

Минский городской суд осудил блогера Павла Спирина на четыре с половиной года колонии общего режима, передает «Белсат».

Блогера «обвиняли в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

Поводом для уголовного дела стал фильм Спирина «Грань», где рассказывается о торговле наркотиками в Беларуси. Лента была признана в Беларуси экстремистской. Автор пытался через суд оспорить это решение, но безрезультатно.

Также в обвинении фигурировал видеоролик Спирина «Ужасная тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм». В нем рассказывалось о событиях 9 августа и насилии силовиков над мирными демонстрантами

На президентских выборах 2020 года Спирин подавал заявку, но не смог зарегистрировать свою инициативную группу.

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В обвинении фигурировало видео о преступлениях лукашистов над мирными демонстрантами 9 августа.
 
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