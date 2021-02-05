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Посольство России в Беларуси – Национальному историческому музею «Расписаться в своем историческом невежестве». Байнет ответил: «Наглость зашкаливает»
05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Дискуссия произошла на странице музея в
Сотрудники Национального исторического музея Беларуси написали на своей странице, что 275 лет назад, 4 февраля, родился знаменитый шляхтич, военный инженер, политический деятель,
«Будущий лидер национально-освободительного движения, а после – восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, а также участник войны за независимость США появился на свет в урочище Меречевщина, недалеко от Коссово (Ивацевичский район Брестской области). Там Тадеуш Костюшко провел детство с сестрами Анной и Екатериной и братом Юзефом (Иосифом)».
Пост собрал сотни лайков и комментариев. Среди последних отметилось и Посольство России в Беларуси, написав, что «назвать Костюшко «белорусским национальным героем» = расписаться в своем историческом невежестве».
Пользователи возмущенно отреагировали. Предлагаем избранное.
«Мы лепш ведаем, хто наш герой, а хто вораг».
«Забавно, что упоминание Костюшко героем Беларуси триггерит посольство России, а упоминание раздела Россией суверенного государства и его аннексии – нет».
«Уровень наглости зашкаливает, при этом еще удивляются, почему россиян не любят!»
«Позорище. И русским совет – вашего мнения никто не спрашивал и в ваших советах никто не нуждается. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»
«Что нужно знать об уровне российской дипломатии».
«Занимательно, посольство чужой страны вздумало учить истории Беларуси Национальный Исторический музей нашей страны».
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Посольство России в Беларуси – Национальному историческому музею «Расписаться в своем историческом невежестве». Байнет ответил: «Наглость зашкаливает»
Дискуссия произошла на странице музея в Instagram.
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