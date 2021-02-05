Посольство России в Беларуси – Национальному историческому музею «Расписаться в своем историческом невежестве». Байнет ответил: «Наглость зашкаливает»

Источник материала: Салiдарнасць

Дискуссия произошла на странице музея в Instagram .





Сотрудники Национального исторического музея Беларуси написали на своей странице, что 275 лет назад, 4 февраля, родился знаменитый шляхтич, военный инженер, политический деятель, герой четырех стран и двух континентов Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко:

«Будущий лидер национально-освободительного движения, а после – восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, а также участник войны за независимость США появился на свет в урочище Меречевщина, недалеко от Коссово (Ивацевичский район Брестской области). Там Тадеуш Костюшко провел детство с сестрами Анной и Екатериной и братом Юзефом (Иосифом)».

Пост собрал сотни лайков и комментариев. Среди последних отметилось и Посольство России в Беларуси, написав, что «назвать Костюшко «белорусским национальным героем» = расписаться в своем историческом невежестве».





Пользователи возмущенно отреагировали. Предлагаем избранное.

«Мы лепш ведаем, хто наш герой, а хто вораг».

«Забавно, что упоминание Костюшко героем Беларуси триггерит посольство России, а упоминание раздела Россией суверенного государства и его аннексии – нет».

«Уровень наглости зашкаливает, при этом еще удивляются, почему россиян не любят!»

«Позорище. И русским совет – вашего мнения никто не спрашивал и в ваших советах никто не нуждается. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»

«Что нужно знать об уровне российской дипломатии».

«Занимательно, посольство чужой страны вздумало учить истории Беларуси Национальный Исторический музей нашей страны».