Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с командой Гондураса

24 марта национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против команды Гондураса. Игра пройдет на территории Беларуси, однако пресс-служба БФФ не назвала стадион, который примет матч.





Это будет вторая очная встреча соперников. Первая также носила товарищеский характер — она состоялась 27 мая 2010 года в Астане и завершилась со счетом 2:2 (у белорусов дважды забил Антон Путило).

В рейтинге ФИФА Гондурас сейчас занимает 64-е место, Беларусь — 88-е.

Для подопечных Михаиля Мархеля игра с Гондурасом будет единственной в рамках подготовки к квалификации чемпионата мира 2022 года. Белорусская команда начнет отбор 27 марта домашним матчем против Эстонии.