ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с командой Гондураса

05.02.2021 13:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

24 марта национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против команды Гондураса. Игра пройдет на территории Беларуси, однако пресс-служба БФФ не назвала стадион, который примет матч.

Сборная Беларуси по футболу сыграет товарищеский матч с командой Гондураса

Это будет вторая очная встреча соперников. Первая также носила товарищеский характер — она состоялась 27 мая 2010 года в Астане и завершилась со счетом 2:2 (у белорусов дважды забил Антон Путило).

В рейтинге ФИФА Гондурас сейчас занимает 64-е место, Беларусь — 88-е.

Для подопечных Михаиля Мархеля игра с Гондурасом будет единственной в рамках подготовки к квалификации чемпионата мира 2022 года. Белорусская команда начнет отбор 27 марта домашним матчем против Эстонии.

В нашей отборочной группе также играют команд Бельгии, Уэльса и Чехии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 марта национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против команды Гондураса. Игра пройдет на территории Беларуси, однако пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by