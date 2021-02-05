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Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара
Источник материала: Навiны
Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
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Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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