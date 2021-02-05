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Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара

05.02.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,1448 белорусского рубля (-0,0191 пункта);
  • доллар — 2,6282 белорусского рубля (-0,0082 пункта);
  • российский рубль — 3,5023 белорусского рубля за 100 российских (+0,0176 пункта).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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