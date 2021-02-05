Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара

Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 3,1448 белорусского рубля (-0,0191 пункта);

доллар — 2,6282 белорусского рубля (-0,0082 пункта);

российский рубль — 3,5023 белорусского рубля за 100 российских (+0,0176 пункта).

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