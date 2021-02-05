За «жесткую критику». Блогера Павла Спирина осудили на четыре с половиной года

Блогер Павел Спирин осужден на четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор объявлен 5 февраля в Минском городском суде, сообщает правозащитный центр «Весна».





Спирина обвинили в умышленных действиях, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на пять лет).

Судебный процесс начался 25 января. Разбирательство по делу шло до 29 января каждый день.

Поводом для уголовного дела стал фильм Спирина «Грань», в котором рассказывается о торговле наркотиками в Беларуси. Лента была признана в стране экстремистской. Автор пытался через суд оспорить это решение, но безрезультатно. В обвинении также фигурировал видеоролик Спирина «Жуткая тайна генпрокурора Беларуси: карт-бланш на садизм», посвященный событиям 9 августа и насилию силовиков над мирными демонстрантами.

Блогер вину в суде не признал. Он подчеркнул, что его видеоролики были направлены на критику правоохранительной системы и органов государственной власти.

Как отмечают правозащитники, в своем последнем слове блогер отметил, что всегда хотел для своей страны только добра, а его ролики — это лишь жесткая критика. Он указал на то, что газета администрации Александра Лукашенко распространяет еще большую критику, призывая изымать из семей протестующих их детей, и никто этих журналистов и редакторов в разжигании социальной вражды не обвиняет.

«У нас в камере есть телевизор, и каждый вечер там говорится о необходимости диалога. Народ Беларуси хочет диалога. <...> Я прошу высокий суд своим приговором продемонстрировать, что государство вкладывает в понятие диалога и какая судьба ждет таких людей, которые решили использовать шанс на мир для страны. Покажите приговором, что будет с нашими малолетними детьми и родителями-пенсионерами. У меня все», — сказал Спирин.

Помимо этих роликов на созданном четыре года назад канале Спирина на видеосервисе YouTube размещено 33 видеоролика на актуальные темы. Самый популярный — фильм «Отчим» 2017 года, который посмотрели более 1,3 млн человек. Как написал автор в аннотации к фильму, он рассказывает о том, как Лукашенко превратился из батьки в отчима.

Помимо создания видео Спирин пишет книги. Так, в 2018 году он представил повесть «Лаврентий», посвященную бывшему министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Автор также разослал свои «Сказки» по электронной почте во все исполкомы, прокуратуры, профильные министерства и школы страны, оформив это как обращение гражданина.

Спирину приписывается авторство «Повести о мэре», текст которой в 2014 году он разослал на 1.500 адресов электронной почты работникам Минского горисполкома. СМИ сообщали, что повесть посвящена различным событиям, в которых на тот момент председатель Мингорисполкома Николай Ладутько проявил себя как верный слуга Лукашенко. Спирин получил за рассылку 15 суток административного ареста (хулиганство).

В 2020 году блогер пытался баллотироваться на пост главы государства, однако Центризбирком не зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за его выдвижение кандидатом в президенты. При рассмотрении списка инициативной группы Спирина на заседании ЦИК он сделал ряд нелицеприятных для власти заявлений.