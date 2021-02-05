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Уже в субботу в Беларусь придут сибирские морозы
Источник материала: Навiны
Беларусь стоит на пороге сильных морозов. Столбик термометра особенно в ночные часы будет находиться на очень низких для нашей страны отметках.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие трое суток будет следующей:
6 февраля
7 февраля
8 февраля
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Беларусь стоит на пороге сильных морозов. Столбик термометра особенно в ночные часы будет находиться на очень низких для нашей страны отметках.
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