Уже в субботу в Беларусь придут сибирские морозы

Беларусь стоит на пороге сильных морозов. Столбик термометра особенно в ночные часы будет находиться на очень низких для нашей страны отметках.





По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие трое суток будет следующей:

6 февраля

ночью -12..-18°С (при прояснениях воздух будет охлаждаться до -19..-22°С, в южных районах -8..-11°С);

днем -9..-15°С (по юго-западу -6..-8°С).

7 февраля

ночью -16..-23°С (местами -24..-26°С);

днем -8..-15°С.

8 февраля

ночью -17..-24°С (при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С);

днем -7..-15°С.

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