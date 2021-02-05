|
"Заранее узнать, что случится обвал, не получится"
Источник материала: Партизан
Еще в декабре прошлого года гродненский активист Евгений Дудкин создал петицию к властям Гродно с просьбой разъяснить правила вывешивания вещей белого и красного цветов на балконах граждан. Уже к тому времени в Беларуси за вывешивание флагов и белья разного цвета в определенной последовательности начали штрафовать по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Ответ от властей Дудкин разместил в своем Instagram.
В ответе Гродненский горисполком сообщил активисту, что они не регламентируют вопросы ведения домашнего хозяйства отдельных граждан.
«Согласно ответа властей Гродно граждане могут спокойно вывешивать сушить свои вещи. Однако умолчали о самом важном моменте! Имеют ли к этому отношению вещи белого и красного цветов, о чем указывалось в заявлении к властям города», - пишет Евгений Дудкин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Вадим Иосуб - о вероятности сценария подорожания доллара по 3,5-4 рубля в ближайшие месяцы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)