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"Заранее узнать, что случится обвал, не получится"

05.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще в декабре прошлого года гродненский активист Евгений Дудкин создал петицию к властям Гродно с просьбой разъяснить правила вывешивания вещей белого и красного цветов на балконах граждан. Уже к тому времени в Беларуси за вывешивание флагов и белья разного цвета в определенной последовательности начали штрафовать по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Ответ от властей Дудкин разместил в своем Instagram.




В ответе Гродненский горисполком сообщил активисту, что они не регламентируют вопросы ведения домашнего хозяйства отдельных граждан.

«Согласно ответа властей Гродно граждане могут спокойно вывешивать сушить свои вещи. Однако умолчали о самом важном моменте! Имеют ли к этому отношению вещи белого и красного цветов, о чем указывалось в заявлении к властям города», - пишет Евгений Дудкин.
 
Теги: Гродно
 
 
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