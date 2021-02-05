"Заранее узнать, что случится обвал, не получится"













В ответе Гродненский горисполком сообщил активисту, что они не регламентируют вопросы ведения домашнего хозяйства отдельных граждан.





«Согласно ответа властей Гродно граждане могут спокойно вывешивать сушить свои вещи. Однако умолчали о самом важном моменте! Имеют ли к этому отношению вещи белого и красного цветов, о чем указывалось в заявлении к властям города», - пишет Евгений Дудкин.