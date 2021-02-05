ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлен факел Олимпиады-2022

05.02.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За год до старта зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы представили факел главных стартов четырехлетия, сообщает официальный сайт НОК Беларуси.


Один из символов Олимпиады-2022 изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec, и напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них — красная, другая — серебристого цвета.

По замыслу организаторов, серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 («Пекин 2022») и олимпийскими кольцами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За год до старта зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы представили факел главных стартов четырехлетия, сообщает официальный сайт НОК Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Андрейченко проведет личный приём граждан в Глубокском исполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by