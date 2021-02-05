Представлен факел Олимпиады-2022

Источник материала: Tut.by

За год до старта зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы представили факел главных стартов четырехлетия, сообщает официальный сайт НОК Беларуси.





Один из символов Олимпиады-2022 изготовлен из углеродного волокна, разработанного китайской компанией Sinopec, и напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали, одна из них — красная, другая — серебристого цвета.

По замыслу организаторов, серебристый и красный цвета символизируют встречу льда и пламени. Факел украшен эмблемой Beijing 2022 («Пекин 2022») и олимпийскими кольцами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.