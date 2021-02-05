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Песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

05.02.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея России (ФХР).


Фото: Reuters

«Гимном будет „Катюша“. Про песню все понимают, что будет „Катюша“. Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один, как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник.

Отметим, что гимн России не может исполняться на спортивных соревнованиях из-за санкций МОК.

 
 
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Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея...
 
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