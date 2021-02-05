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Песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею
Источник материала: Tut.by
Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом
«Гимном будет „Катюша“. Про песню все понимают, что будет „Катюша“. Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один, как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник.
Отметим, что гимн России не может исполняться на спортивных соревнованиях из-за санкций МОК.
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Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея...
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