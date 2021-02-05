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«Может заинтересовать Беларусь». В России испытали новейшую экспортную ракету
Источник материала: Tut.by
В России завершились госиспытания экспортного варианта ракеты большой дальности РВВ-БД класса «воздух-воздух». Среди возможных покупателей ракеты эксперт назвал Беларусь,
Авиационная ракета имеет скорость 2500 км/ч, оснащена многофункциональной радиолокационной и инерциальной системой управления и нужна для поражения различных воздушных целей — истребителей, бомбардировщиков, транспортников, вертолетов и крылатых ракет. Произведя захват цели, РВВ-БД может поразить ее на расстоянии до 200 километров осколочно-фугасной боевой частью массой в 60 килограммов. Оснащать таким боеприпасом можно и МиГи, и самолеты Сухого (в ВВС Беларуси есть и те и другие).
Ракета Р-37, вариантом которой является РВВ-БД, разработана еще в восьмидесятых, однако впервые была показана только в марте 1992 года в Минске. Однако затем у российских разработчиков нарушились связи с украинскими предприятиями, делавшими системы наведения, и много времени ушло на «импортозамещение». В итоге на вооружение России РВВ-БД попала только в 2014 году.
Военный эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, заявил, что ракета РВВ-БД «может заинтересовать Индию, Китай, Армению и Беларусь».
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Боеприпас может поражать противника за 200 километров.
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