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$3000, разрешение 8К, более 10 камер: названы подробности Apple Glass

05.02.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Издание The Information опубликовало новые подробности об умных очках Apple Glass. Ресурс со ссылкой на свой источник передает, что стоимость очков составит около $3000.

Apple Glass получат более десяти камер для отслеживания движений рук пользователя и трансляции изображения окружающего мира, пока очки находятся на голове человека. Разрешение каждого из двух дисплеев составит 8К, также появится новая технология отслеживания взгляда пользователя.

Помимо этого, Apple якобы внедрит технологию частичного рендеринга: область, на которую смотрит пользователь, будет прорисована максимально, а остальное — не столь тщательно. Таким образом получится снизить нагрузку на железо.

Учитывая цену, можно предположить, что очки смешанной реальности Apple будут предназначены в первую очередь на сегмент B2B. Тогда стоимость не кажется столь шокирующей: к примеру, Microsoft HoloLens обходится покупателям в $3500.

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Издание The Information опубликовало новые подробности об умных очках Apple Glass. Ресурс со ссылкой на свой источник передает, что стоимость очков составит около $3000.Читать...
 
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