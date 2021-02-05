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Сотрудники ГАИ хотели помочь, но наткнулись на пьяного водителя (видео)
Источник материала: Onliner
В последнее время Госавтоинспекция стала массово публиковать видео с «помощью населению»: кто-то заглох, застрял в снегу, не мог проехать — выручать
«Во время патрулирования инспекторы заметили Citroen, который буксировал с помощью троса Nissan, при этом автомобили периодически останавливались, — рассказали в Госавтоинспекции. — Сотрудники остановили транспортные средства и поинтересовались, не нужна ли помощь. Водитель Citroen пояснил, что молодые люди остановили его и попросили дотянуть Nissan до заправки, так как в нем закончилось топливо».
«В ходе беседы с 19-летним водителем Nissan выяснилось, что последний не имеет водительского удостоверения и, как позже показало медицинское освидетельствование, находится в состоянии опьянения (0,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе), — дополнили инспекторы. — Напомним, нахождение за рулем буксируемой машины также считается управлением транспортным средством».
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В последнее время Госавтоинспекция стала массово публиковать видео с «помощью населению»: кто-то заглох, застрял в снегу, не мог проехать — выручать спешат...
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