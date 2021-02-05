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В Могилеве строитель упал с высоты и погиб. Он был без страховочной экипировки

05.02.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несчастный случай произошел вчера утром на одном из строительных объектов Могилева. 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой около 2,5 метра, потерял равновесие и упал на бетонный пол, припорошенный снегом. От полученных травм мужчина скончался. По информации Следственного комитета, он был без страховочного пояса и защитной каски.

В Могилеве строитель упал с высоты и погиб. Он был без страховочной экипировки

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

 
Теги: Могилев
 
 
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Несчастный случай произошел вчера утром на одном из строительных объектов Могилева. 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой...
 
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