В Могилеве строитель упал с высоты и погиб. Он был без страховочной экипировки

Источник материала: Onliner

Несчастный случай произошел вчера утром на одном из строительных объектов Могилева. 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой около 2,5 метра, потерял равновесие и упал на бетонный пол, припорошенный снегом. От полученных травм мужчина скончался. По информации Следственного комитета , он был без страховочного пояса и защитной каски.





Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.