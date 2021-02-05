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В Могилеве строитель упал с высоты и погиб. Он был без страховочной экипировки
Источник материала: Onliner
Несчастный случай произошел вчера утром на одном из строительных объектов Могилева. 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой около 2,5 метра, потерял равновесие и упал на бетонный пол, припорошенный снегом. От полученных травм мужчина скончался. По информации
Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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Несчастный случай произошел вчера утром на одном из строительных объектов Могилева. 50-летний рабочий, находясь на раздвижной металлической лестнице высотой...
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