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В СК хотят, чтобы демонстранты, которым фонды помогли оплатить штрафы, заплатили по-новому

05.02.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В СК хотят, чтобы демонстранты, которым фонды помогли оплатить штрафы, заплатили по-новому
Фото: БЕЛТА
Следственный комитет отказывается погашать штрафы, если вместо демонстрантов их оплатил кто-то другой. Об этом заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

Он ссылается на принцип индивидуальной ответственности. А если за нарушителя заплатил другой человек, то этот принцип нивелируется.

«Следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкции прокурора наложен арест. Перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей», — приводит БЕЛТА высказывание Сергея Паско.


Ранее СК уже блокировал на счетах белорусов деньги, полученные из-за границы на оплату штрафов, но Нацбанк запретил силовикам это делать.
 
Теги: Минск
 
 
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При этом в ведомстве ссылаются на принцип индивидуальной ответственности.
 
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