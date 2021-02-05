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БЕЛТА высказывание Сергея Паско. «Следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкции прокурора наложен арест. Перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей», — приводитвысказывание

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В СК хотят, чтобы демонстранты, которым фонды помогли оплатить штрафы, заплатили по-новому При этом в ведомстве ссылаются на принцип индивидуальной ответственности.

Он ссылается на принцип индивидуальной ответственности. А если за нарушителя заплатил другой человек, то этот принцип нивелируется.Ранее СК уже блокировал на счетах белорусов деньги, полученные из-за границы на оплату штрафов, но Нацбанк запретил силовикам это делать.