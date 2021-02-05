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Суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия, сообщает TUT.BY.

Суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля

Уголовное дело по обвинению журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассматривать суд Московского района Минска, их обвиняют в разглашении медицинской тайны.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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