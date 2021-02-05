Невзоров: «Мы все идем сейчас по лезвию»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист оказался под прицелом Генпрокуратуры из-за Космодемьянской.

Российское военно-историческое общество пожаловалось в Генеральную прокуратуру на Александра Невзорова. Представители общественной организации просят проверить высказывания публициста о герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.

Невзоров прокомментировал Эху Москвы , что думает на этот счет.

― Тут в общем особо-то нечего думать, потому что донос смешной и состряпан неграмотно, потому что речь шла не о Зое Космодемьянской. Зоя Космодемьянская в этом разговоре была, скажем, весьма второстепенным персонажем.





Кадр из фильма «Зоя»

Речь шла о том, что их фильм, инициаторами которого они явились – фильм «Зоя» провалился прокате. То есть опять вот эти все сотни миллионов рублей, которыми они почему-то распоряжаются, опять растрачены впустую.

И я задаю вопрос: А почему у них не получилось вообще? По причине ли бездарности, по причине неспособности обработать материал или потому что они взяли крайне спорный персонаж, крайне, скажем так…

Ну они не в состоянии справиться с таким материалом, потому что действительно мы видим, что самый простой анализ показывает: да, действительно, это в общем преступный приказ Сталина; фанатичка, которая во имя преступного приказа Сталина прежде всего обрекала на смерть несчастных русских крестьян, которые оставались и находились в оккупированной зоне – вот о чем шла речь.

Ну а дальнейшее мы же знаем, что логика и право, и документальные доказательства ничего сегодня не значат, так что ситуация может развернуться как угодно. Мы понимаем, что да, действительно они осмелели, потому что вообще есть реальная совершенно травля прессы.

У меня есть право высказывать свое мнение, у меня есть право сомневаться во всем, в том числе в героичности их героев. И это право у меня пока никто законодательно не отнимал.

Ни о каком нацизме там вообще не шла речь. Какая разница, кто враги – марсиане, французы, японцы? Там не было речи об этом. Там была оценка богов и пантеона, до какой степени они могут быть сегодня интересны. Выяснилось, судя по провалу фильма, что неинтересны.

Мы не узнаем никогда правды и реальности, потому что это история, то есть абсолютно непроверяемая вещь, абсолютно мифологическая, да еще и обросшая мифологемами. Дело совершенно не в этом.

Дело в том, что этим доносом Военно-историческое общество просто пытается, скажем так, оправдаться за свой очередной провал, и ничего больше. Вот подноготная проста.

Я же как бы понимаю, на что иду, и каждый из нас, кто сегодня работает в большой прессе, понимает, что мы все идем сейчас по лезвию.