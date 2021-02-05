«Режим Лукашенко должен понимать: нынешняя безнаказанность не продлится вечно — он ответит за свои деяния»

Ради будущего Беларуси Соединенные Штаты Америки в очередной раз призывают Александра Лукашенко к открытому диалогу со Светланой Тихановской, белорусским гражданским обществом и оппозицией, заявила временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан, выступая в постоянном совете ОБСЕ.



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Текст выступления 4 февраля был опубликован на сайте миссии США при ОБСЕ.

По словам Остриан, Соединенные Штаты Америки «приветствуют возможность отметить приближающийся День солидарности с народом Беларуси в воскресенье, 7 февраля», который приурочен к «полугоду с начала мирных протестов после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года».

«Мы по-прежнему изумляемся силе, стойкости и мужеству белорусского народа, который требует, чтобы его голос был услышан, — сказала она. — Столкнувшись с растущими репрессиями со стороны органов госбезопасности и пристрастных судов, люди продолжили свое активное и энергичное движение, собираясь небольшими группами во двориках от Гомеля до Минска и Бреста, диаспорами и в изгнании».

Дипломат подчеркнула, что решимость граждан Беларуси определять свое будущее и свободно выбирать своих лидеров не вызывает сомнения. «Господин Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание — встречу, которая не претендует на легитимность, поскольку в нее намеренно не вовлекают широкую общественность или протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет, — констатировала Остриан. — Ради будущего Беларуси мы снова призываем режим Лукашенко к открытому диалогу с госпожой Тихановской и иными представителями растущего гражданского общества и оппозиции Беларуси».

По мнению поверенной в делах США при ОБСЕ, вместо участия в «искусственных национальных собраниях» белорусским властям «необходимо предпринять реальные шаги для прекращения кризиса, вызванного фальсификациями на выборах и продолжающимися репрессиями». Белорусские власти, убеждена она, должны «выполнить рекомендации, изложенные в отчете Московского механизма, представленном профессором Вольфгангом Бенедеком в ноябре прошлого года». Среди них — немедленное освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия со стороны силовиков в отношении граждан, «мирно стремящихся к лучшему, более демократическому будущему».

«К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться, — заявила Остриан. — Независимые СМИ все чаще становятся мишенью, о чем говорилось на встрече ООН по формуле Аррии в прошлом месяце. Журналистка tut.by Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного демонстранта, настолько сильно избитого милицией и провластными гражданскими лицами, близкими к Лукашенко, что он умер в больнице на следующий день. Госпожа Борисевич 77 дней находится в заключении до суда просто потому, что она сообщила факты. Блогер и активист Игорь Лосик, недавно завершивший шестинедельную голодовку, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению оппозиции в Беларуси, уже почти семь месяцев находится в тюрьме по обвинению в организации демонстраций перед выборами».

По словам американского дипломата, власти используют «драконовские методы», чтобы «скрыть правду и избежать ответственности за нарушения прав человека».

Соединенные Штаты Америки, сказала Остриан, как и их партнеры и правозащитные организации по всему миру, призывают «немедленно освободить почти 200 политзаключенных в Беларуси». Некоторые из них, обратила она внимание, «были задержаны по сфабрикованным обвинениям задолго до президентских выборов».

«Применение насилия для подавления инакомыслия, наказание за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнения противоречат обязательствам, взятым Беларусью как государством — участником ОБСЕ, а также обязательствам Беларуси в области международного права, — подчеркнула дипломат. — Те представители режима Лукашенко и его органов безопасности, которые жестоко обращаются с мирными демонстрантами, членами оппозиционных партий и независимыми журналистами, должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не продлится вечно — рано или поздно они ответят за свои неправомерные деяния».

Остриан заявила, что США благодарят «тройку» ОБСЕ (установленный в ОБСЕ формат сотрудничества между предыдущим, действующим и следующим председателями организации) за «ее предложение содействовать национальному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией». «Мы продолжаем призывать Александра Лукашенко принять предложение «тройки», — сказала она.

«Белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич как-то сказала: «Свобода — это не быстрый праздник, как мы когда-то мечтали, это дорога. Долгая дорога». По случаю Международного дня солидарности с Беларусью Соединенные Штаты вновь заявляют о готовности идти с белорусским народом по этому длинному пути, каждый день, столько времени, сколько им потребуется для реализации своих чаяний», — подытожила дипломат.

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