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Садят уже детей! 15-летнего подростка отправят на 2 года в спецколонию за администрирование телеграм-канала
Источник материала: Партизан
В спецучреждение закрытого типа отправят на два года 15-летнего подростка, который вел тг-канал "Данные карателей Беларуси".
Об этом сообщает телеграм-канал
Напомним, 15-летний мальчик из Добруша был задержан в конце октября
МВД тогда выложило видео с подростком, на котором лицо скрыто, а голос изменен. По словам администратора паблика, в августе ему написал неизвестный и предложил создать телеграм-канал. От подростка требовалось только репостить сообщения из других каналов.
Уже в середине августа школьник создал телеграм-канал, накрутил подписчиков с помощью ботов и стал публиковать данные о силовиках и их семьях. Основную информацию он брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».
Площадку подросток использовал для получения от подписчиков денег, которые перечислялись ему на биткоин-кошелек. Полученные средства он тратил на еду, одежду и развлечения.
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Садят уже детей! 15-летнего подростка отправят на 2 года в спецколонию за администрирование телеграм-канала
В спецучреждение закрытого типа отправят на два года 15-летнего подростка, который вел тг-канал "Данные карателей Беларуси".
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