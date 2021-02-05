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Садят уже детей! 15-летнего подростка отправят на 2 года в спецколонию за администрирование телеграм-канала

05.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В спецучреждение закрытого типа отправят на два года 15-летнего подростка, который вел тг-канал "Данные карателей Беларуси".

Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь

Напомним, 15-летний мальчик из Добруша был задержан в конце октября

МВД тогда выложило видео с подростком, на котором лицо скрыто, а голос изменен. По словам администратора паблика, в августе ему написал неизвестный и предложил создать телеграм-канал. От подростка требовалось только репостить сообщения из других каналов.

Уже в середине августа школьник создал телеграм-канал, накрутил подписчиков с помощью ботов и стал публиковать данные о силовиках и их семьях. Основную информацию он брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».

Площадку подросток использовал для получения от подписчиков денег, которые перечислялись ему на биткоин-кошелек. Полученные средства он тратил на еду, одежду и развлечения. 
 
 
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В спецучреждение закрытого типа отправят на два года 15-летнего подростка, который вел тг-канал "Данные карателей Беларуси".
 
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