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Посольство США: "Всебелорусское народное собрание" - конференция, не претендующая на легитимность

05.02.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства США в Беларуси.

"Господин Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание - конференцию, которая не претендует на легитимность, так как намеренно не дает слова протестному движению и его лидерам, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет.

Вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусские власти должны начать реальные шаги, чтобы положить конец кризису, вызванному фальсификацией выборов и продолжительными репрессиями", - говорится в обращении.
 
 
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Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства США в Беларуси.
 
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