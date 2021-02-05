"Господин Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание - конференцию, которая не претендует на легитимность, так как намеренно не дает слова протестному движению и его лидерам, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет.





Вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусские власти должны начать реальные шаги, чтобы положить конец кризису, вызванному фальсификацией выборов и продолжительными репрессиями", - говорится в обращении.