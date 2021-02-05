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Посольство США: "Всебелорусское народное собрание" - конференция, не претендующая на легитимность
Источник материала: Партизан
Об этом говорится в обращении, опубликованном на
"Господин Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание - конференцию, которая не претендует на легитимность, так как намеренно не дает слова протестному движению и его лидерам, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет.
Вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусские власти должны начать реальные шаги, чтобы положить конец кризису, вызванному фальсификацией выборов и продолжительными репрессиями", - говорится в обращении.
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Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства США в Беларуси.
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