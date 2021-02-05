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«Белорусы, пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений»

05.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белорусы, пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений»

  • 5.02.2021, 13:59
«Белорусы, пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений»

Наше будущее — в наших руках!

В Беларуси — 181 день непрерывных протестов. Партизаны Большого Тростенца напоминают:

- Белорусы, пора выходить из своих квартир! Пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений. Хуже, чем сейчас, будет только, если мы перестанем бороться за свое будущее. Наше будущее должно быть в наших руках!

Обращение партизан опубликовал телеграм-канал «Баста».

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