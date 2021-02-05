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«Белорусы, пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы, пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений»
Наше будущее — в наших руках!
В Беларуси — 181 день непрерывных протестов. Партизаны Большого Тростенца напоминают:
- Белорусы, пора выходить из своих квартир! Пришло время пробить потолок своих сомнений, страхов, волнений. Хуже, чем сейчас, будет только, если мы перестанем бороться за свое будущее. Наше будущее должно быть в наших руках!
Обращение партизан опубликовал телеграм-канал
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Наше будущее — в наших руках!
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