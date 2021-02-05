Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли старейшие из символов, придуманных людьми 5.02.2021, 13:53

Открытие совершили израильские и французские археологи.

Археологи из Еврейского университета и Университета Хайфы вместе с командой из Национального центра научных исследований во Франции, обнаружили и описали то, что может быть самым ранним из известных символических изображений. Речь идет о линиях, вырезанных на фрагменте кости, найденном в районе Рамле в центре Израиля. Считается, что находке около 120 000 лет, сообщает «Вокруг света. Украина» .

Поскольку фрагмент хорошо сохранился, исследователи смогли обнаружить шесть похожих гравированных линий на одной его стороне, что заставило их поверить в то, что в древности эта находка несла в себе символическое или духовное значение. Фрагмент, описание которого опубликовано в журнале Quaternary International, был обнаружен в кладовой кремневых инструментов и костей животных, найденной в ходе археологических раскопок.

Вероятно, место, где была найдена кладовая, использовалось как лагерь палеолитических охотников, или как площадка, где они разделывали пойманных животных. Найденная кость принадлежала крупному рогатому скота вымершего вида, который в то время был распространен на Ближнем Востоке.

Используя трехмерные изображения, микроскопические методы анализа и экспериментальное воспроизведение гравюр в лаборатории, команда смогла идентифицировать шесть линий длиной от 38 до 42 миллиметров, сделанных кремневым инструментом. Их анализ указывает на то, что они были созданы намеренно, а не являются случайными засечками, появившимися в результате забоя, разделки или последующих естественных процессов. Бороздки на гравюрах имеют четкую U-образную форму, они широкие и достаточно глубокие. Никто, кроме людей, сознательно решивших вырезать линии на кости, не мог их нанести. Анализ бороздок также позволил определить, что вся работа была выполнена одним мастером-правшой за одну рабочую сессию.

По мнению авторов, гравюры, которые не могут быть соотнесены ни с одним реальным объектом, но выполнены с большой аккуратностью, скорее всего, являются старейшим из известных сегодня примеров символического изображения, и использовались для обмена сообщениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .