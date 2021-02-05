После заправки на одном перекрестке заглохли сразу три машины. «Белоруснефть» обещает возместить ущерб за «плохое» топливо

Источник материала: Tut.by

«Заправилась, проехала 500 метров и заглохла. Оказалось, залили некачественное топливо», — вот так минчанка Алеся неудачно заехала на одну из АЗС сети «Белоруснефть» в Масюковщине. Выяснилось, что пострадала не только она. AUTO.TUT.BY разбирался, почему так произошло и будет ли водителям выплачена компенсация.





На одном перекрестке заглохли сразу три машины

— Это произошло вчера, 4 февраля. Заехала на заправку в Масюковщине, бак в машине был почти пустой. Я заправила 55 литров, воспользовалась картой лояльности АЗС. Уехала с заправки и буквально через метров пятьсот-семьсот на перекрестке машина заглохла.

Попытки завести автомобиль ни к чему не привели, поэтому владелице пришлось вызвать эвакуатор. И пока она ждала помощи, на этом же перекрестке заглох еще один автомобиль.

— Водитель этой машины подошел ко мне, мы разговорились. И оказалось, что он тоже только что заправился на этой же самой АЗС. Боле того, в нескольких десятках метров заглохла еще одна машина! Оказалось, все мы заправились 95-м бензином на одной заправке.

На эвакуаторе заглохший автомобиль Алеси доставили на СТО. Там провели диагностику и выяснили, что всему виной некачественное топливо. Без экспертизы сложно было сказать, что именно не так было с бензином, но оценив его визуально, на СТО предположили, что в него попало дизельное топливо.



Диагностика и промывка топливной системы обошлась в 100 рублей. Еще столько же — услуги эвакуатора

— На станции мне слили все топливо — это приблизительно 60−65 литров, промыли всю топливную систему, почистили свечи зажигания и залили 15 литров «свежего» топлива. И машина сразу завелась. Все работы на СТО проводились официально, с бланком заказ-наряда и подтверждением стоимости ремонта. Работники станции наполнили слитым бензином две бутылки и отдали Алесе. Одну — для предъявления «Белоруснефти», а вторую — для проведения независимой экспертизы, если она понадобится. На сервисе мне сказали, что бензин какой-то «жирный», вероятно, смешался с дизелем.

Сразу после сервиса Алеся отправилась обратно на ту самую АЗС и объяснила ситуацию. По словам Алеси, один из сотрудников подтвердил, что утром к ним обращался с жалобой водитель. Причем автомобиль у него заглох прямо на заправке, но потом он все же завелся и уехал. Алеся сделала запись в Книге замечаний и предложений, описав ситуацию и потребовав возместить все затраты.

— Потом я попросила сотрудников, чтобы они сделали отбор топлива из той колонки, где я заправлялась. Я собиралась отдать образец на независимую экспертизу. Но мне отказали, сказали, что вызовут сотрудников своей лаборатории.

На этом история не завершилась. Алеся рассказала, что поздно вечером, примерно в 23 часа, ей позвонили представители «Белоруснефти», сказали, что выявили факт некачественного топлива.

— Сегодня с утра они мне уже опять звонили — из лаборатории, начальник той самой АЗС. Факт некачественного топлива они уже выявили. Все расходы обещали погасить, надо только написать заявление. У меня сохранились все документальные подтверждения моих расходов — и чек с АЗС, и с эвакуатора, который стоил 100 рублей, и заказ-наряд с СТО.

«Возместим расходы всем пострадавшим»

Пресс-служба РУП «Белоруснефть» уже разместила на сайте официальное сообщение.

В Минске на АЗС № 50 в проезде Масюковщина, 17, произошла нештатная ситуация. Речь идет о техническом сбое при сливе топлива в резервуар на заправке. Руководство компании «Белоруснефть» обращается к клиентам, которые 4 февраля заправились АИ-95 на АЗС № 50: «Приносим извинения и компенсируем расходы по промывке топливной системы и замене топлива».

Сейчас проводится работа по устранению причин и последствий инцидента. АЗС работает в штатном режиме. Чтобы получить компенсацию, компания просит клиентов, которые 4 февраля заправлялись бензином АИ-95 на АЗС № 50, обращаться по телефонам: 279−88−87 и 279−88−89 (городские номера); +375 29 863−39−78, +375 29 863−39−12, +375 29 863−39−09.