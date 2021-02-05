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После заправки на одном перекрестке заглохли сразу три машины. «Белоруснефть» обещает возместить ущерб за «плохое» топливо
Источник материала: Tut.by
«Заправилась, проехала 500 метров и заглохла. Оказалось, залили некачественное топливо», — вот так минчанка Алеся неудачно заехала на одну из АЗС сети «Белоруснефть» в Масюковщине. Выяснилось, что пострадала не только она. AUTO.TUT.BY разбирался, почему так произошло и будет ли водителям выплачена компенсация.
На одном перекрестке заглохли сразу три машины
— Это произошло вчера, 4 февраля. Заехала на заправку в Масюковщине, бак в машине был почти пустой. Я заправила 55 литров, воспользовалась картой лояльности АЗС. Уехала с заправки и буквально через метров пятьсот-семьсот на перекрестке машина заглохла.
Попытки завести автомобиль ни к чему не привели, поэтому владелице пришлось вызвать эвакуатор. И пока она ждала помощи, на этом же перекрестке заглох еще один автомобиль.
— Водитель этой машины подошел ко мне, мы разговорились. И оказалось, что он тоже только что заправился на этой же самой АЗС. Боле того, в нескольких десятках метров заглохла еще одна машина! Оказалось, все мы заправились 95-м бензином на одной заправке.
На эвакуаторе заглохший автомобиль Алеси доставили на СТО. Там провели диагностику и выяснили, что всему виной некачественное топливо. Без экспертизы сложно было сказать, что именно не так было с бензином, но оценив его визуально, на СТО предположили, что в него попало дизельное топливо.
— На станции мне слили все топливо — это приблизительно 60−65 литров, промыли всю топливную систему, почистили свечи зажигания и залили 15 литров «свежего» топлива. И машина сразу завелась. Все работы на СТО проводились официально, с бланком заказ-наряда и подтверждением стоимости ремонта. Работники станции наполнили слитым бензином две бутылки и отдали Алесе. Одну — для предъявления «Белоруснефти», а вторую — для проведения независимой экспертизы, если она понадобится. На сервисе мне сказали, что бензин какой-то «жирный», вероятно, смешался с дизелем.
Сразу после сервиса Алеся отправилась обратно на ту самую АЗС и объяснила ситуацию. По словам Алеси, один из сотрудников подтвердил, что утром к ним обращался с жалобой водитель. Причем автомобиль у него заглох прямо на заправке, но потом он все же завелся и уехал. Алеся сделала запись в Книге замечаний и предложений, описав ситуацию и потребовав возместить все затраты.
— Потом я попросила сотрудников, чтобы они сделали отбор топлива из той колонки, где я заправлялась. Я собиралась отдать образец на независимую экспертизу. Но мне отказали, сказали, что вызовут сотрудников своей лаборатории.
На этом история не завершилась. Алеся рассказала, что поздно вечером, примерно в 23 часа, ей позвонили представители «Белоруснефти», сказали, что выявили факт некачественного топлива.
— Сегодня с утра они мне уже опять звонили — из лаборатории, начальник той самой АЗС. Факт некачественного топлива они уже выявили. Все расходы обещали погасить, надо только написать заявление. У меня сохранились все документальные подтверждения моих расходов — и чек с АЗС, и с эвакуатора, который стоил 100 рублей, и заказ-наряд с СТО.
«Возместим расходы всем пострадавшим»
Пресс-служба РУП «Белоруснефть» уже разместила на сайте официальное сообщение.
В Минске на АЗС № 50 в проезде Масюковщина, 17, произошла нештатная ситуация. Речь идет о техническом сбое при сливе топлива в резервуар на заправке. Руководство компании «Белоруснефть» обращается к клиентам, которые 4 февраля заправились АИ-95 на АЗС № 50: «Приносим извинения и компенсируем расходы по промывке топливной системы и замене топлива».
Сейчас проводится работа по устранению причин и последствий инцидента. АЗС работает в штатном режиме. Чтобы получить компенсацию, компания просит клиентов, которые 4 февраля заправлялись бензином АИ-95 на АЗС № 50, обращаться по телефонам: 279−88−87 и 279−88−89 (городские номера); +375 29 863−39−78, +375 29 863−39−12, +375 29 863−39−09.
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После заправки на одном перекрестке заглохли сразу три машины. «Белоруснефть» обещает возместить ущерб за «плохое» топливо
На одной из АЗС сети «Белоруснефть» сразу несколько водителей залились некачественным топливом. Руководство компании уже объявило о том, что компенсирует все...
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