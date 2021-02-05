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Романчук о введении единой валюты и своем "заземлении" в сельском хозяйстве

05.02.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Романчук о введении единой валюты и собственном "заземлении" в сельском хозяйстве

Тема введения единой валюты в рамках ЕАЭС и Союзного государства снова обсуждается в СМИ и экспертном сообществе, большинство экономистов считают эту меру полезной, но несколько преждевременной, к такому же мнению склоняется и известный белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. 

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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"В вопросе единой валюты я рекомендую прислушаться к мнению профессионалов из Национального банка Беларуси и Центрального банка России. Теоретически можно рассматривать этот вопрос, когда будут готовы все институты, когда валюты стран будут близки по своим параметрам, но это дело не близкого будущего", ― отметил собеседник Sputnik.

Введение единой валюты полезно, если по науке и ради людей, добавил экономист.

Несколько лет назад Романчук получил предложение от главы государства применить свои знания на практике, взяв в управление один из убыточных колхозов. С тех пор это предложение периодически упоминается чиновниками разных уровней, когда они комментируют те или иные высказывания эксперта. Как к этому относится сам Ярослав Романчук?

"Я человек деревни и знаю, что такое земля, что такое животноводство, я 18 лет регулярно участвовал в сельхозработах, копал картофель, пас коров. Если речь идет о пользе для страны, то компетенцию и человеческие ресурсы нужно использовать более рационально. Ведь никому бы не пришло в голову использовать дар Рембрандта для покраски забора, или Илону Маску предложить поработать на СТО, покрутить гайки автомобиля. Управление колхозом и управление экономикой ― это радикально разные знания. Гораздо больше пользы для страны я бы принес на посту премьер-министра", ― сказал эксперт.

Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В вопросе введения единой валюты стоит прислушаться к мнению профессионалов из Нацбанка Беларуси и Центробанка России, считает известный белорусский экономист...
 
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