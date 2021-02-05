Вторая волна: слухи о тайном романе Энистон и Питта снова накрыли сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая волна слухов о воссоединении актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон накрыла сеть: поклонники нашли подтверждения близкого общения экс-супругов.

Личная жизнь звезды сериала "Друзья" интересует фанатов больше, чем ее новые проекты в кино. Некоторые даже не скрывают, что грезят о примирении Энистон с ее бывшим супругом Питтом. Пользователи социальных сетей хватаются за каждую соломинку, которая может указывать на романтические отношения между знаменитостями.

Недавно Энистон лично спровоцировала очередную волну слухов о воссоединении с Питтом: в своих соцсетях звезда опубликовала селфи из трейлера на съемочной площадке сериала "Утреннее шоу".

На фотографии Энистон с патчами на глазах показывает своего пса Клайда, в то время как позади лежит таинственный незнакомец.

И хотя лицо мужчины разглядеть не удалось, поклонники смогли опознать его по телосложению, одежде и часам. Серебряное украшение от швейцарского производителя Breitling - отличительный аксессуар Питта.

На этом фанаты не остановились и раздобыли еще одну улику: дело в том, что на соседней площадке Брэд снимается в своем фильме "Скоростной поезд" и явно ходит к Энистон в гости.

Напомним, что первая волна слухов о воссоединении актеров возникла после SAG Awards в 2020 году. Тогда Питт и Энистон воссоединились за кулисами премии.

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